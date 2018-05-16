Президент Египта прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перенос посольства США в Иерусалим приведет к нестабильности в регионе. Об этом сообщает Al Arabia.
«Перевод американской дипмиссии в Иерусалим приведет к нестабильности в регионе», — сказал ас-Сиси.
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Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что перенос посольства США в Иерусалим нарушает международное право.
Также сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 59 человек.
Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.