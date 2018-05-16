СМИ: Эрдоган, Роухани и Меркель обсудили сектор Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и иранским лидером Хасаном Роухани. Об этом пишет Habertürk.

По данным издания, стороны обсудили столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа.

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Как отмечается, Эрдоган проинформировал Меркель о саммите Организации исламского сотрудничества, который состоится в Стамбуле 18 мая.

При этом в ходе переговоров Эрдогана с Роухали, лидеры отметили важность предстоящего саммита в связи с ситуацией в секторе Газа.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке.