В Госдепе опровергли слухи об отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что ничего не знают о возможной отмене встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что подготовка встречи продолжается.

Ранее сообщалось, что КНДР отменили встречу с Южной Кореей. Причиной для отмены стали совместные военные учения США и Республики Корея. Власти КНДР посчитали, что таким образом американская сторона провоцирует крепнущие межкорейские отношения.

Также ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре. В Белом доме отметили, что данное место выбрано, так как оно безопасно и расположено на нейтральной территории.