Путин рассказал о «трещине» в отношениях Собчака и окружения Ельцина

Президент России Владимир Путин рассказал о сложностях в отношениях мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и окружения президента Бориса Ельцина, сообщает РИА «Новости».

Об этом он заявил в документальном фильме «Дело Собчака», повествующего о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.

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По словам Путина, у Собчака были сложности не с Борисом Ельциным, а с его окружением.

«Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем и Анатолием Александровичем была какая-то трещина», — сказал Путин.

Он допустил, что «была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича».

В том числе, по мнению Путина, это могли быть люди из правоохранительной сферы, системы охраны.

Фрагменты интервью с Путиным вошли в фильм.