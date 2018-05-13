В США рассказали об условиях «полной денуклеаризации» КНДР
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что США понимают под «полной денуклеаризацией». Об этом он сказал CNN.
По его словам, имеются в виду все составляющие ядерной программы КНДР, к том числе урановая и плутониевая.
«Очевидно, что и программу баллистических ракет, как в случае с Ираном, все аспекты их средств доставки ядерного оружия. Я думаю, что мы должны посмотреть на их программу химического и биологического оружия», — заметил Болтон.
Он добавил, что это «амбициозная программа», и нужно убедиться в том, что Северная Корея действительно решила отказаться от оружия массового поражения. Болтон подчеркнул, что в случае «полной, верифицируемой и необратимой» денуклеаризации Северной Кореи США могут оказать ей экономическую помощь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня.