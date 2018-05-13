Помпео прокомментировал парламентские выборы в Ираке

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США надеются на инклюзивный формат нового правительства Ирака. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Избранные депутаты парламента столкнутся с важной задачей формирования инклюзивного правительства, отвечающего нуждам всех иракцев. Мы надеемся, что этот процесс будет идти быстро в то время, которое отведено конституцией», — сказал Помпео.

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Он также отметил, что Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с иракскими лидерами и стратегическому партнерству с Багдадом.

12 мая в Ираке начались первые выборы в парламент после освобождения страны от ИГ.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.