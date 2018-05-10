Меркель: Европе необходимо перестать полагаться на США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе нужно перестать полагаться на Соединенные Штаты. Об этом сообщает Sptunik International.

«США больше не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее», — сказала Меркель.

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Так канцлер прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ирану.

Ранее Меркель заверила, что Германия будет дальше выполнять обязательства по ядерному соглашению с Ираном.

По ее словам, выход американской стороны из сделки будет иметь большое значение.

8 мая Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.