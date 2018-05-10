В Кремле ждут окончания паузы в нормандском процессе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с российской стороной никто не обсуждал вопроса о возможности встречи лидеров стран «нормандской четверки», несмотря на то, возникшую паузу, передает РИА «Новости».

«Пока с российской стороной каких-то разговоров не было. …Действительно, пауза уже достаточно большая в нормандском процессе возникла по различным причинам. Поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, планируется ли телефонный разговор лидеров стран нормандского формата и возможно ли проведение их встречи в Париже.

Ранее в Кремле рассказали о паузе в работе «нормандской четверки».