Президент Чехии настаивает на факте производства «Новичка» в стране

Чешский президент Милош Земан выразил сомнение в верности выводов членов парламента страны о том, что в Чехии не производили газ того типа, которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает РИА «Новости».

«Я цитировал директора военного НИИ, который в феврале опубликовал рапорт о производстве «Новичка». С уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился», — заявил Земан.

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Данное заявление Земан сделал по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

Ранее в правительстве Чехии назвали слова Земана о производстве «Новичка» недоразумением.