США выделили $15 млн на противодействие влиянию российских СМИ в Центральной Азии

В США выделили $15 млн, которые пойдут на развитие СМИ в Центральной Азии, сообщает RT со ссылкой на контракт Агентства по международному развитию США (USAID).

Как отмечается, американская сторона недовольна большим влиянием российских СМИ на общественное мнение в регионе, в то время как создание качественного социально важного контента находится на низком уровне. При этом российские развлекательные программы играют ключевую роль в «формировании общественного мнения жителей данного региона».

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Согласно имеющимся данным, для противодействия российскому влиянию выделили $15 млн.

Ранее глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел назвал Россию одной из двух самых больших проблем блока.