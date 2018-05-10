Ким Чен Ын: встреча с Трампом станет шагом к построению светлого будущего

Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал заявление, в котором назвал свою будущую встречу с президентом США Дональдом Трампом шагом к построению светлого будущего на Корейском полуострове, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Историческая встреча станет отличным первым шагом к позитивным изменениям на Корейском полуострове и построению светлого будущего», — сказал Ким Чен Ын.

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Сообщается, что северокорейский лидер выступил с данным заявлением по результатам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее сообщалось, что телеканал CNN назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына. Позднее источник подтвердил эту информацию.