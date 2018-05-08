Нетаньяху поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Израиль полностью поддерживает отважное решение президента Трампа отвергнуть катастрофическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране», — сказал Нетаньяху.

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Он также подчеркнул, что «несмотря на сделку Иран продолжает разработку баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки в разные концы мира».

По его словам, Израиль благодарен Трампу за этот «исторический шаг».

Ранее Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.

В свою очередь в МИД России отреагировали на выход США из ядерной сделки с Ираном