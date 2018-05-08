Путин поздравил Пашиняна со вступлением в должность премьера Армении

Российский президент Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну в связи с вступлением в должность премьера Армении. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — заявил Путин.

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Ранее сообщалось, что лидер акций протестов Никол Пашинян избран новым премьер-министром Армении.

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