Белый дом: Трамп пропустит открытие посольства США в Иерусалиме

В Белом доме США заявили, что президент страны Дональд Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме, передает Reuters.

В заявлении не уточняется, с чем связано решение президента Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что открытие посольства США в Иерусалиме посетят министр финансов Стивен Мнучин, старший советник президента США Джаред Кушнер и дочь главы Соединенных Штатов Иванка Трампа. Американское посольство будет открыто 14 мая, в день независимости Израиля.

Также ранее власти Израиля заявляли, что помогут первым десяти странам, которые перенесут посольства в Иерусалим.