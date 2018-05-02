Трамп отреагировал на предложение наградить его Нобелевской премией мира

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина о награждении Нобелевской премией мира за прогресс в решении корейского кризиса. Реакцию Трампа приводит газета The Hill.

«Я просто думаю, что президент Мун Чжэ Ин очень добр, когда предложил [наградить Трампа Нобелевской премией мира]. Я хочу добиться мира. Это основная задача — мы хотим мира. Это [корейский кризис] было большой проблемой и я думаю, что мы сможем ее решить», — сказал Трамп.

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Также американский лидер отметил, что предложение очень «великодушное».

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира.