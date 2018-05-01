CNN: глава аппарата Белого дома назвал Трампа «ненормальным»

Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил представителям правоохранительных органов, что президент США Дональд Трамп становится все более «ненормальным», сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам источников телеканала, Келли во время встречи с представителями служб безопасности был «во фрустрации» и не стеснялся в выражениях.

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Источники также отметили, что недовольство Трампа главой аппарата Белого дома также постепенно растет. По словам одного из чиновников, Трамп «ненавидит» читать истории о том, как кто-то из сотрудников плохо о нем высказался.

Ранее Трамп заявил, что журналисты сами не верят в «фейковые новости».