Трамп и Абэ обсудили денуклеаризацию КНДР

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ денуклеаризацию Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу японского лидера.

Как отмечается, стороны подтвердили свою приверженность политике денуклеаризации КНДР, а также обсудили сотрудничество в области подготовки к проведению переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

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Оба лидера подтвердили необходимость того, чтобы КНДР отказалась от программы испытаний баллистических ракет.

Ранее Трамп сообщил, что обсудил КНДР по телефону с главами Южной Кореи и Японии Мун Чжэ Ином и Синдзо Абэ.

По его словам, они также обсудили его встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.