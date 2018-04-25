В Кремле не видят альтернативы существующей ядерной сделке с Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят альтернативы заключенной ранее ядерной сделке с Ираном, передает РИА «Новости».

«Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях», — сказал Песков.

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Он отметил, что в Москве не знают о деталях возможной расширенной ядерной сделки с Ираном. По словам Пескова, ныне существующий план является результатом напряженных дипломатических усилий.

«СВПД в нынешнем виде — это продукт филигранных и напряженных дипломатических усилий со стороны многих государств. Эти усилия заслуживают высокой оценки. Возможно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу — это вопрос», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Иран пообещал возобновить работу остановленных атомных объектов в случае выхода США из ядерной сделки.