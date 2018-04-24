Макрон намерен разработать новое соглашение по ядерной сделке с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.

«На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном», — отметил Макрон.

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По его словам, у Парижа и Вашингтона не было одинаковой позиции по Ирану изначально. Однако, он также добавил, что подробно обсудил с Трампом данную тему.

Ранее СМИ сообщили, что Европа и США выработали условия сохранения ядерной сделки с Ираном.