Трамп обвинил демократов в попытках затянуть утверждение Помпео

Президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов от Демократической партии в попытках затянуть утверждение Майка Помпео новым госсекретарем. Об этом он написал в твиттере.

«Трудно поверить, что обструкционисты могут проголосовать против Майка Помпео в качестве госсекретаря. Так демократы не утвердят сотни хороших людей, включая посла в Германии. Они до последнего тормозят процесс одобрения для всех, никогда такого не было. Нужно больше республиканцев!» — написал Трамп.

Ранее Трамп призвал Сенат побыстрее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря. По его словам, экс-глава ЦРУ будет «отличным госсекретарем».