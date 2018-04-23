В Кремле назвали условие для реформ Совбеза ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения и реформы ООН должны быть результатом консенсуса среди постоянных членов Совбеза (СБ) организации, передает РИА «Новости».

«Здесь неоднократно на различных уровнях разъяснялась российская позиция. Совбез — это главный международный орган, который имеет полномочия на рассмотрение ключевых вопросов международной безопасности, и единственный соответствующий международный орган. Каких-либо альтернатив у Совета Безопасности нет», — подчеркнул Песков.

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По его словам, позиция российской стороны насчет изменения состава СБ известна.

«Любые вопросы, связанные с изменением конфигурации участников Совбеза, с какой-то реформаторской деятельностью Совбеза, могут быть исключительно продуктом консенсуса среди постоянных членов Совета Безопасности», — сказал Песков.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что вето российской стороны в Совбезе ООН в отношении резолюций по Сирии являлось попыткой блокировать расследование химатак на территории страны.