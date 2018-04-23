Лавров рассказал о неискренней поддержке странами ударов по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поддержавшие удары США по Сирии страны сделали это вынужденно, передает РИА «Новости».

«Даже те страны, которые вынужденно произнесли слова поддержки или понимания той акции, абсолютно неправомерной, которую предприняли США, Великобритания и Франция, сделали это вынужденно. Большинство из них прекрасно понимают, что это неприемлемый способ решать серьезнейшие международные кризисы», — сказал Лавров.

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Он также отметил, что для всех беспристрастных наблюдателей «должно быть очевидно, что тем самым пытались сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО и подорвать очень позитивные тенденции, которые… стали укрепляться на треке сирийского урегулирования».

Об этом он заявил, во время своего выступления на брифинге в Пекине.