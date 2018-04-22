Макрон объяснил, почему решил подарить Трампу дуб

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что во время своего визита в США подарит американскому коллеге Дональду Трампу дуб с севера Франции, который будет символизировать долгие отношения стран. Об этом политик рассказал в интервью Fox News.

В связи с подарком президент вспомнил высадку войск союзников в Нормандии в июне 1944 года.

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«Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений… Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте — с севера Франции. Мы вместе посадим это (дерево. — Газета.Ru) в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений», — рассказал Макрон.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон охарактеризовал российского коллегу Владимира Путина как сильного лидера, который стремится сделать свою страну великой.