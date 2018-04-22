Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV заявил об угрозе Турции, исходящей от ее стратегических партнеров, упомянув, что американское руководство предоставляет военную поддержку силам самообороны сирийских курдов.

«Откуда же исходит угроза? Она исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров <…> Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям», — сказал Эрдоган.

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В частности, он отметил, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, что представляет по его мнению непосредственную угрозу для страны.

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