МИД России приветствует отказ КНДР от ядерных испытаний

Министерство иностранных дел России приветствует заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о прекращении ядерных и ракетных испытаний в КНДР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

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Ведомство призывает США и КНДР предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей на предстоящих межкорейском и американо-северокорейском саммитах.

В МИД также отметили, что ситуация на полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования.

Ранее МИД Великобритании прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний.