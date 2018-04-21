Сеул назвал значимым прогрессом решение Пхеньяна остановить ядерные испытания

Сеул считает значимым прогрессом заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ядерных и ракетных испытания. Об этом сообщил официальный представитель администрации южнокорейского президента, передает Reuters.

«Это также создаст очень благотворную почву для успеха грядущего межкорейского саммита и саммита между КНДР и США», — сказал представитель администрации.

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Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян прекращает запуски баллистических ракет и ядерные испытания. Также власти закрою ядерный полигон на севере страны.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал это решение, назвав его «хорошей новостью».