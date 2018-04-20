Постпред США при ООН назвала страны с наихудшей ситуацией с правами человека

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что больше всего права человека ущемляют в Китае, Северной Корее, Иране, Сирии и Венесуэле, следует из заявления пострпредства Соединенных Штатов.

«Защита и отстаивание прав человека — это сердце американских ценностей. Мы продолжим бросать вызов странам, которые более других ущемляют права человека — Ирану, Китаю, Сирии, Венесуэле и Северной Корее. Публикация заявления служит предупреждением для негуманных государств, что США следят за ними и является напоминанием, что мы продолжим стоять на стороне жертв нарушений прав человека», — приводятся слова Хейли.

Ранее Хейли заявила, что у России нет хороших друзей. По ее словам, отношения между США и Россией «очень напряжены», особенно после ударов по Сирии, но США не теряют надежды на улучшение.