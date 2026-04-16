«Рожают мужчин без стержня»: в Госдуме пообещали разобраться с соло-мамами

Депутат Останина заявила, что законодатели разберутся с российскими соло-мамами
Нина Зотина/РИА Новости

Распространение соло-материнства среди россиянок – это негативное явление, плоды которого видны уже сегодня. Появляется все больше «женственных мужчин с налетом феминизма», при этом ЭКО не гарантирует рождение здоровых детей от хороших доноров, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с НСН она пообещала, что законодатели займутся этим вопросом, и посоветовала россиянкам найти способ контактировать с бойцами СВО.

«Мы сейчас даже заказали научные исследования о влиянии отцовства на воспитание детей. У нас есть понимание, что, если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации. Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом. Кроме того, отсутствие воли, стержня – это все результат женского воспитания», — убеждена депутат.

По мнению Останиной, рожденные и воспитанные без отцов дети впоследствии продолжат модель одинокой семьи. Она напомнила, что в то же время одиноким отцам в России запрещена услуга суррогатного материнства, подчеркнув, что пора подумать и о женщинах.

«Если есть тенденция, то законодатели должны обратить на это серьезное внимание», – подчеркнула парламентарий.

Останина посоветовала разочаровавшимся в мужчинах женщинам обратить внимание на бойцов СВО, подчеркнув, что как раз в зоне проведения спецоперации находятся настоящие мужчины. По ее мнению, женщинам нужно найти возможность контактировать с военными, поддерживать и ждать их возвращения. А рождение детей без отцов с помощью ЭКО она назвала «отступлением от традиций», пообещав обратиться с соответствующей статистикой в Минздрав для детального обсуждения проблемы.

Напомним, накануне сообщалось, что в России набирает популярность такое явление, как «соло-материнство». По данным Telegram-канала Baza, за последние четыре года количество женщин, решившихся на донорское оплодотворение путем ЭКО, выросло на 50%. Чаще всего за услугой обращаются россиянки в возрасте от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи. В отличие от статуса «мать-одиночка», соло-мама сама принимает решение воспитывать ребенка без мужа.

Ранее психолог объяснил двукратный рост спроса россиянок на соло-материнство.

 
