Россиянка связала мужа и заткнула ему рот куском ткани из-за обиды, и он задохнулся

Telegram-канал СУ СК России по Владимирской области

Во Владимирской области вынесли приговор 27-летней женщине, которая погубила мужа, заткнув ему рот куском ткани из-за обиды. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 сентября прошлого года в селе Андреевское Юрьев-Польского района, когда супруги коротали вечер за распитием спиртного. Внезапно между ними вспыхнула ссора и женщина не стала терпеть обидные слова благоверного. Она повалила 34-летнего мужа на пол, крепко связала его и замотала заткнула ему рот куском ткани.

В таком беспомощном положении мужчина провел какое-то время — ткань перекрыла доступ кислорода и он задохнулся. Когда женщина вспомнила о супруге, он уже не подавал признаков жизни.

В ходе допросов фигурантка полностью созналась в содеянном, ее действия квалифицировали по ч. 3 ст. 127 УК РФ . В настоящий момент расследование завершено, все материалы переданы в суд для вынесения вердикта.

