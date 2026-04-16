Дмитрий Дибров выиграл суд по делу о расстегнутой ширинке

Телеведущий Дмитрий Дибров выиграл суд после скандала с расстегнутой ширинкой. Об этом сообщил «СтарХиту» адвокат шоумена Александр Добровинский

В начале этого года самарский юридический сервис подал иск против Диброва из-за секс-скандала. Они посчитали, что ролик с телеведущим с якобы расстегнутой ширинкой наносит ущерб их деловой репутации. Ранее шоумен рекламировал сервис. 16 апреля стало известно, что суд встал на сторону Диброва.

«Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов», — заявил Добровинский.

В ноябре 2025 года Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

В том же месяце Дибров уехал отдыхать на Бали. Там он вышел на связь в соцсетях и прокомментировал скандал.

Ранее Дибров получил пощечину от бывшей жены за вечер в компании двух женщин.

 
