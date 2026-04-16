Под Нижним Новгородом целый дом уплыл в реку и попал на видео

В Нижегородской области сняли на видео плывущий по Оке частный дом
В Нижегородской области очевидцы засняли на видео плывущий по Оке деревянный частный дом. Запись, сделанная в районе загородного отеля «Чайка», опубликована в паблике «Интересный Нижний Новгород» в VK.

Судя по ролику, в реку полностью унесло старый полуразвалившийся частный дом с двускатной крышей и небольшой пристройкой. Район съемки видео — это поселок Желнино в городском округе Дзержинск, в 30 км от Нижнего Новгорода (именно там находится отель «Чайка»).

Мощный паводок в Нижегородской области вызван таянием большого количества выпавшего за зиму снега, поясняют местные СМИ. Региональный Минсельхоз публикует видео из затопленных лесов, где лисицы забираются на деревья с надежде спастись от воды. За последние сутки наводнение начало ослабевать, новых сообщений о подтоплениях жилых домов не поступало.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, на территории региона в 18 муниципальных образования затоплено девять жилых домов, 22 приусадебных участка, 12 низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

Ранее в Алтайском крае кусок набережной ушел из-под ног рыбаков.

 
