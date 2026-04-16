В Петербурге студентка выдумала изнасилование, чтобы отомстить за оскорбление

Baza: в Петербурге студентка обвинила молодых людей в выдуманном изнасиловании
Девушка из Петербурга обвинила молодых людей в изнасиловании, и сама попала под суд. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 20-летняя студентка познакомилась с компанией в ночном клубе. Спустя какое-то время они покинули заведение и отправились в квартиру в Красносельском районе. Там они продолжали развлекаться и распивать спиртные напитки.

«В какой-то момент между девушкой и парнями возник конфликт — она уехала и написала заявление в территориальный отдел полиции с обвинением в изнасиловании», – сообщается в публикации.

По данным «Mash на Мойке», один из присутствующих оскорбил девушку, после чего обращением в полицию она решила ему отомстить.

Сотрудники МВД провели проверку, но не смогли найти доказательств надругательства. В результате девушка сама стала фигуранткой уголовного дела по статье о заведомо ложном доносе. Она якобы уже признала вину.

Ранее пожилой россиянин больше десяти лет насиловал дочь возлюбленной.

 
