В Кремле рассказали о рабочих планах Путина на четверг

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 апреля, встретится с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент традиционно продолжает фактически ежедневную работу с главами регионов, назвав это «константой для рабочего дня главы государства».

Песков также добавил, что в четверг президент России работает в Кремле.

11 апреля Путин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

До этого Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. При этом изредка российский лидер может выкроить несколько выходных дней, добавил пресс-секретарь российского лидера. Однако даже такие выходные не являются полноценными, поскольку президент продолжает выполнять свои обязанности, рассказал Песков.

Ранее Путин обсудил с губернатором Ивановской области обмундирование армии России.