Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решения конфликта с Ираном

Бывший госсекретарь США Джон Керри призвал американские власти решать вопрос с Ираном только за столом переговоров. Его слова приводит издание Clash Report в соцсети Х.

По его мнению, дипломатия — единственный способ урегулировать конфликт.

«Вы сможете решить этот вопрос только путем переговоров. Они не собираются сдаваться. Мы, очевидно, тоже не собираемся», — сказал Керри.

Керри добавил, что должно быть пространство для достижения соглашения. Однако о какой именно инициативе идет речь, он не уточнил.

15 апреля Fox News сообщил, что президент США заявил о завершении военной операции против Ирана.

Глава Белого дома ранее анонсировал следующий раунд переговоров между СЩА и Ираном. По его словам, он пройдет в течение ближайших двух дней.

11 апреля прошли переговоры представителей США и Ирана при посредничестве Пакистана в Исламабаде, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Однако стороны не смогли заключить мирную сделку по итогам этой встречи.

