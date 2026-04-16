Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решения конфликта с Ираном

Экс-госсекретарь США Керри призвал решать вопрос с Ираном за столом переговоров
Бывший госсекретарь США Джон Керри призвал американские власти решать вопрос с Ираном только за столом переговоров. Его слова приводит издание Clash Report в соцсети Х.

По его мнению, дипломатия — единственный способ урегулировать конфликт.

«Вы сможете решить этот вопрос только путем переговоров. Они не собираются сдаваться. Мы, очевидно, тоже не собираемся», — сказал Керри.

Керри добавил, что должно быть пространство для достижения соглашения. Однако о какой именно инициативе идет речь, он не уточнил.

15 апреля Fox News сообщил, что президент США заявил о завершении военной операции против Ирана.

Глава Белого дома ранее анонсировал следующий раунд переговоров между СЩА и Ираном. По его словам, он пройдет в течение ближайших двух дней.

11 апреля прошли переговоры представителей США и Ирана при посредничестве Пакистана в Исламабаде, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Однако стороны не смогли заключить мирную сделку по итогам этой встречи.

Ранее стал известен один вопрос Ирана к США на переговорах в Исламабаде.

 
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!