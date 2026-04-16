Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин еще не определил сроки оглашения послания Федеральному собранию. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока глава государства не принял решение по срокам оглашения послания», — сказал глава государства.
Он также отметил, что об утвержденной дате будет дана дополнительная информация.
Кроме того, что у экономического блока правительства есть много предложений для ускорения динамики роста экономики России.
Накануне в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин обратил внимание на несоответствие между ожидаемой и реальной динамикой макроэкономических показателей и указал на сокращение ВВП в январе—феврале на 1,8%. По его словам, среди причин отрицательной динамики: календарные, погодные и сезонные факторы.
