Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков: Путин еще не определил сроки оглашения послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин еще не определил сроки оглашения послания Федеральному собранию. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока глава государства не принял решение по срокам оглашения послания», — сказал глава государства.

Он также отметил, что об утвержденной дате будет дана дополнительная информация.

Кроме того, что у экономического блока правительства есть много предложений для ускорения динамики роста экономики России.

Накануне в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин обратил внимание на несоответствие между ожидаемой и реальной динамикой макроэкономических показателей и указал на сокращение ВВП в январе—феврале на 1,8%. По его словам, среди причин отрицательной динамики: календарные, погодные и сезонные факторы.

