Сбер станет спонсором пяти беговых марафонов в России

Cбер

В 2026 году СберПрайм выступит титульным партнером пяти крупнейших беговых событий страны — Казанского марафона, «Зеленого марафона», Красочного забега, марафона «Белые ночи» и Московского марафона. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Партнерство, как отметили в компании, призвано подчеркнуть, что путь к спортивным достижениям складывается из множества составляющих — подготовки, экипировки, логистики, питания и восстановления. Экосистема Сбера поможет участникам пройти этот путь быстрее, обеспечив им цифровую поддержку на всех этапах.

«Беговое сообщество в России растет с каждым годом. Сегодня старты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге собирают сотни тысяч бегунов. Для нас большая честь поддержать этот импульс. Мы сделаем все возможное, чтобы создать неповторимую атмосферу, ради которой люди возвращаются на беговые старты из года в год», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Сообщается, календарь стартов откроет Казанский марафон, который пройдет с 1 по 3 мая. В мае участников примет «Зеленый марафон» — ежегодный спортивный и благотворительный праздник, который охватит 60 российских городов. По оценке организаторов, на старт выйдут более 140 тысяч человек, а собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее».

Далее эстафету примет Красочный забег в Москве (7 июня), за ним последует марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге (4 июля).

Завершится беговой сезон 26–27 сентября крупнейшим российским стартом — Московским марафоном, входящим в Международную ассоциацию марафонов и забегов (AIMS).

Экосистема Сбера предложит бегунам цифровые сервисы для подготовки и участия в стартах. Отмечается, что GigaChat поможет спортсменам составить индивидуальный план тренировок, а сервисы «Самокат», «Купер» и «Мегамаркет» — подобрать экипировку и питание с кешбэком бонусами «Спасибо».

В Сбере добавили, что на площадках участников и гостей ждут зоны пожеланий, пространства заботы и различные активности.

 
