В Кремле заявили, что контролируют ситуацию с арестованными в Баку россиянами

Песков: МИД РФ держит на контроле ситуацию с арестованными в Баку 11 россиянами

МИД РФ контролирует ситуацию с арестованными в Баку 11 россиянами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, россияне в настоящее время находятся в бакинском СИЗО.

«Наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан», — пояснил Песков, отвечая на вопрос касательно совместного заявления МИД РФ и Азербайджана об урегулировании инцидента с крушением пассажирского лайнера авиакомпании AZAL.

Накануне РФ и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой лайнера Embraer 190 под Актау.

Обе страны еще раз принесли глубокие соболезнования семьям, которых затронула эта трагедия. В то же время стороны выразили уверенность, что отношения России и Азербайджана будут укрепляться.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. Незадолго до трагедии экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Актау. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

