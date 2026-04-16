«Радиостанция Судного дня» передала послание, связанное со вселенной DC

В эфире «Радиостанции судного дня» прозвучало слово «криптонит». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

«НЖТИ 33205 КРИПТОНИТ 5221 5209», — было произнесено в эфире.

Сообщение прозвучало в 12:28 по московскому времени.

Криптонит — это вымышленное радиоактивное вещество из вселенной DC Comics, обломки планеты Криптон, являющиеся главной слабостью Супермена.

Это было уже второе сообщение радиостанции за 16 апреля. Первая шифровка содержала в себе слово «Ассолев», значение которого неизвестно.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

По данным британского таблоида Daily Express, сообщения радиостанции вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что активность УВБ-76 чаще всего фиксируется в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

Ранее передатчик похожей на «Радио Судного дня» станции нашли на базе в Германии.