Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства из-за вотума недоверия

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства страны после вотума недоверия парламенту. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, подписал указ «Об отставке правительства Кыргызской Республики», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

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Как отмечается, это первая в истории страны отставка правительства из-за вотума недоверия.

Ранее в Киргизии парламент проголосовал за выражение недоверия правительству. Это решение поддержал 101 депутат, пять человек высказались против. Представленные в парламенте фракции оппозиции посчитали работу правительства в 2017 году неудовлетворительной, а также не одобрили отчет органа.