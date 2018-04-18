Небензя призвал Британию пояснить итоговые выводы по делу Скрипалей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия задала Великобритании 47 вопросов по «делу Скрипаля», но получила частичные ответы лишь на два из них, передает РИА «Новости».

«Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них. Нет ответов и на те вопросы, которые мы стали на предыдущем заседании совета (безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем», — сказал он.

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Небензя добавил, что Россия просит Британию пояснить, являются ли заявления властей о причастности России к отравлению в Солсбери давлением на следствие в стране.

«Просим британскую сторону внести ясность. Заявление Даунинг-стрит о якобы причастности России к инциденту в Солсбери это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-ярда? Или это нормально в рамках британской правовой системы, когда правительство назначает виновных, а следственные органы затем подгоняют под это сове расследование?», — сказал он.

Ранее Небензя рассказал о дежавю от расследования дела Скрипаля.