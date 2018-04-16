Washington Post получила «Пулитцера» за освещение «российского вмешательства» в выборы США

Американская газета Washington Post получила Пулитцеровскую премию за освещение предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, сообщается на сайте издания.

Премию газета разделила с New York Times. Отмечается, что опубликованные материалы о контактах кандидата в президенты Дональда Трампа с россиянами позволили инициировать правительственное расследование «российского дела».

Ранее сообщалось, что премию присудили рэперу Кендрику Ламару.