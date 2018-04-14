Захарова назвала основанием для удара по Сирии материалы из СМИ и соцсетей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала информацию из средств массовой информации и социальных сетей основанием для удара по территории Сирии, который совершили страны Запада, передает РИА «Новости».

«Основанием для удара, согласно заявлениям официальных лиц США и опубликованному только что якобы секретному докладу соответствующих госструктур и секретных служб Франции, стали материалы средств массовой информации и социальных сетей», — заявила Захарова.

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По ее словам, СМИ могут нести ответственность за свои публикации, в то время как по поводу достоверности материалов, размещенных в социальных сетях «речи быть вообще не может».

Ранее Захарова назвала удар по Сирии грубым и наглым нарушением норм международного права.