Помпео поддержал поставки оружия на Украину

Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео считает, что Украине необходимо поставлять оборонительное вооружение, а также поддержал антироссийские санкции из-за Крыма, передает РИА «Новости».

Во время слушаний в сенате, на которых обсуждалась кандидатура Помпео на пост государственного секретаря, его спросили о позиции по поставкам «оборонительного летального оружия» Украине. Он ответил утвердительно.

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Также у Помпео спросили, будет ли он выступать против признания Крыма частью территории России.

«Да, я буду бороться, чтобы этого не случилось. Это решает президент, но я согласен, что это [признание Крыма российским] было бы неправильно», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Помпео выступил за ужесточение антироссийских санкций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.