СМИ: саммит по Донбассу может пройти без России

Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе ФРГ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в Киеве.

Как отмечает издание, фактически речь идет о встрече в «нормандском формате» за исключением России. По словам источника, близкого к администрации президента Украины, «подготовительная работа» к трехстороннему саммиту должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Однако источник в МИД России заявил, что Москва ничего против подобного рода встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается в Совбезе ООН.

Получить оперативный комментарий в Елисейском дворце и ведомстве федерального канцлера ФРГ изданию не удалось.