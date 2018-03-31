Поспред России при ООН обвинил Лондон в кампании по очернению страны

Российский постпред при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов считает, что власти Великобритании хотят очернить Россию большим количеством сообщений об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, передает РИА «Новости».

«К сожалению, мы знаем, что Великобритания использует и пытается использовать все площадки. Это кампания, преследующая цель очернить Россию, вытащить дело Скрипалей на международные площадки и попытаться таким образом заручиться поддержкой международного сообщества. Надо сказать, что серьезной поддержки такие поползновения не получают, и большинство разумно мыслящих делегаций в это дело вмешиваться не хотят», — сказал Гатилов.

Реклама

Также он отметил, что делом Скрипаля Британия отвлекает мировое сообщество от более важных актуальных проблем.

Ранее Гатилов осуждал высылку российских дипломатов из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.