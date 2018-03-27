Лавров назвал шантаж главным инструментом США на международной арене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение ряда стран о высылке российских дипломатов свидетельствуют о том, как мало в мире осталось самостоятельных игроков, предает РИА «Новости».

«...мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене», — заявил Лавров.

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Он добавил, что дело Скрипаля показывает, что на Западе правящие элиты не прислушиваются к голосу народа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни одно государство не предоставило доказательств вины России в деле об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.