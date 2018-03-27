Захарова попросила США и Британию поделиться «доказательной базой» с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке обратилась к посольствам США и Великобритании и попросила направить в российский МИД информацию, используемую дипмиссиями в качестве «доказательной базы» по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве «доказательной базы», но не передают российской стороне и не предают гласности», — написала Захарова.
Она также задалась вопросом, какая «распечатка с обзором инцидента» может доказывать «вовлеченность государства в такое страшное преступление».
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
Ранее в МИД России заявили о необходимости продолжения диалога с США.