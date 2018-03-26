Захарова: за провокацией в Солсбери стоят силы в США и Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за провокацией в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, стоят мощные силы в США и Великобритании, сообщает РИА «Новости».

Об этом она заявила в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в США и в Великобритании», — сказала Захарова.

Она также выразила мнение, что мотивом является продолжение «абсолютного наступления» на Россию в информационном, пропагандистском, политическом и других направлениях.

26 марта ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.