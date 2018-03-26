Захарова: Москва примет меры в отношении каждой страны, выславшей российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет меры в отношении каждой западной страны, выславшей российских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости»

«По всему тому, что мы видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов и по закрытию генерального консульства России в США, в частности, в Сиэтле», — сказала Захарова.

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Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

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