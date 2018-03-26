МИД Испании подтвердил высылку российских дипломатов

Министерство иностранных дел Испании в твиттере подтвердило высылку двух российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

«Правительство Испании решило выслать двух российских дипломатов. С самого начала мы рассматривали отравление в Солсбери как чрезвычайно серьезное событие, которое представляет собой серьезную угрозу безопасности (ЕС) и международному праву», — заявили в ведомстве.

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Ранее СМИ сообщили, что Испания намерена выслать двух российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Также США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.